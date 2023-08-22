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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التخلص من هيمنة الدولار.. بوتين: الوضع الاقتصادي لـ بريكس يتجاوز مجموعة السبع

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع الاقتصادي لـ"بريكس" يتجاوز مجموعة السبع، من حيث القدرة الشرائية ويجرى التخلص من هيمنة الدولار، مشددًا على أن قرار التخلي عن الدولار كعملة عالمية لا رجعة فيه.

 

وذكر بوتين في كلمته خلال جلسة انطلاق أعمال قمة بريكس الـ15، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، أن الاستثمار في بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف، وبنك بريكس سيكون بديلًا لمؤسسات التنمية الغربية، مضيفًا أن مجلس بنك بريكس سيقدم حلولًا لوجستية ويبني سككًا حديدة للدول النامية.

 

وصرّح الرئيس الروسي، بأن موسكو مستعدة للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب إذا تم إتمامها بالكامل، موضحًا أن روسيا ستظل مُصدرًا للحبوب إلى الدول الإفريقية وصدرنا 11.5 مليون طن العام الماضي رغم العقوبات.

 

70% من صادرات أوكرانيا ذهبت للدول الغنية ولم تستفد من الدول الفقيرة

وأشار  "بوتين" إلى أن 70% من صادرات أوكرانيا ذهبت للدول الغنية ولم تستفد من الدول الفقيرة، وروسيا قادرة على تعويض حصص أوكرانيا من الحبوب في السوق العالمية.
 

بوتين الرئيس الروسى الوضع الاقتصادي الدولار قمة بريكس جنوب افريقيا

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