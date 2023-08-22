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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

▪️د. حسان حمدي عبدالرحمن نعماني رئيسًا لجامعة سوهاج.
▪️د. محمود السعيد محمود عبدالرحمن نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
▪️د. أحمد عبدالله محمد الروبي عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.
▪️د. أحمد محمد عبدالقادر حامد عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة بور سعيد.
▪️د. محمد فهمي النعمان عميدًا لكلية الطب جامعة المنوفية.
▪️د. أسامة عز الدين إمام علي عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان.

 

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