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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءه الشهري بعمداء الكليات أونلاين

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لقاءه الشهرى بعمداء الكليات بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وذلك لمتابعة سير العمل بالكليات ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعه القادم.

استهل رئيس الجامعة بتقديم التهنئة للدكتورة ناهد محمد غنيم بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية التربية، وتوجيه الشكر للدكتورة فتيحة بطيخ على مجهوداتها خلال فترة تكليفها بأعمال عمادة الكلية، كما وجه التهنئة للدكتور حسن عليوة بمناسبة صدور قرار تكليفه قائما بعمل عميد كلية العلوم، وتوجيه الشكر للدكتور عادل نصار علي مجهوداته خلال فترة توليه أعمال عمادة كلية العلوم.

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هذا وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتكريم محافظ البنك المركزى المصرى لكلية الذكاء الاصطناعي على هامش مؤتمر "Seamless Africa" بمناسبة حصول طلاب الكلية على المركز الرابع في مسابقة "Fin Yology" التي ينظمها البنك المركزي المصري في مجال التطبيقات الواعدة في مجال ريادة الأعمال في مشروعات التكنولوجيا المالية الخاصة بنشر تطبيقات التحول المالي الرقمى.

وتابع رئيس الجامعة سير العمل بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة المنوفية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة طبقاً للضوابط التى أعلنتها وزارة التعليم العالي

وأشار رئيس الجامعة إلى تكريمه لطلاب الجامعات العربية الذين استضافتهم الجامعة للتدريب بكليات جامعة المنوفية في إطار تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية وذلك من ضمن فعاليات الملتقي العربي الثامن والعشرين لتبادل تدريب طلاب الجامعات صيف ٢٠٢٣.

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