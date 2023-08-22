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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 31 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة برقة شمال غرب نابلس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت هيئة الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء،  بإصابة 31 فلسطينيا غالبيتهم بالاختناق خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي ببلدة برقة شمال غرب نابلس أثناء التصدي لاعتداءات المستوطنين.

 

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن المواطنين تصدوا لهجوم شنه مستوطنون على القرية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

 

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن مواطنا على الأقل أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما سجّلت 30 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

الهلال الأحمر الفلسطيني جنود الإحتلال الإسرائيلى اعتداءات المستوطنين بلدة برقة شمال غرب نابلس فلسطين اخبار فلسطين

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