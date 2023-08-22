مصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنيا

لقى شاب مصرعه بينما أصيب شقيقه في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء مع عدد من الشباب لخلافات بينهم بالمنيا وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، حيث تم القبض على المتهمين لكشف ملابسات الواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شاب وإصابة شقيقه على يد مجموعة من الأشخاص بمدينة المنيا إثر نشوب مشاجرة بينهم، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمود . م. ع وإصابة شقيقه أحمد وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب نشوب المشاجرة هي خلافات بينهم، حيث تم القبض على المتهمين وجاري التحقيق معهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.