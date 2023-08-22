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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يكرم الطالب كيرلس نوناى الثاني على الجمهورية بالثانوية العامة

محافظ المنيا يكرم
محافظ المنيا يكرم الطالب كيرلس نوناي

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس ابن محافظة المنيا والحاصل على المركز الثاني ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا .

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وأعرب المحافظ عن سعادته الغامرة بحصول أحد أبناء المحافظة على المراكز الأولى، مؤكداً حرصه الشديد على تكريم كيرلس منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة، وعبر المحافظ عن فخره الشديد بجميع أبناء المنيا المتميزين الذين يرفعون اسم المحافظة عالياً في كافة المجالات.

وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية وتسخير جميع امكانات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، لافتاً إلى أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد وإخلاص في العمل للطالب وأسرته، موجهاً الشكر والتحية لأسرة الطالب على اهتمامها ورعايتها له مما كان له أكبر الأثر في تفوقه وتميزه.

من جانبه، أعرب الطالب كيرلس عن خالص اعتزازه وتقديره لتكريم محافظ المنيا، لافتاً إلى أنه التحق بكلية طب القصر العيني ويطمح في أن يتخصص مستقبلا في جراحة القلب سيراً على نهج العالم المصري الدكتور مجدى يعقوب أشهر أطباء القلب على مستوى العالم.

وحصل الطالب "كيرلس نوناى يعقوب" من مدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية على المركز الثانى على مستوى الجمهورية بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ للشعبة العلمية "علوم " بمجموع ٤٠٢ درجة.

إهتمام القيادة السياسية أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتور مجدى يعقوب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مستوى الجمهورية نتيجة الثانوية العام

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