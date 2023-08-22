استفزازات مستمرة.. موميكا يرسل 12 طلبا لتنظيم مظاهرات لحرق القرآن في السويد

افادت إذاعة سفيريجيس السويدية، اليوم الثلاثاء، أن منظم مسيرات حرق القرآن الكريم، سلوان موميكا، أرسل 12 طلبًا جديدًا لتنظيم احتجاجات مماثلة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في ستوكهولم ومالمو وأوريبرو.

وتم تقديم الطلبات الجديدة في 21 أغسطس الجاري، لكن لم تتم الموافقة عليها من قبل السلطات السويدية بعد، حيث قالت شرطة ستوكهولم إنها تصدر أكبر عدد ممكن من التصاريح للتجمعات العامة، ويجري الآن النظر في الطلبات.

وفي 28 يونيو، وبإذن من الشرطة السويدية، مزق موميكا صفحات من القرآن الكريم وأشعل النار فيه في ميدان ميدبورجاربلاتسن بوسط ستوكهولم.

وقد نظم موميكا احتجاجات مماثلة أمام السفارتين العراقية والإيرانية ومبنى البرلمان السويدي، وتحقق الشرطة السويدية معه الآن بتهمة التحريض على الكراهية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إنه يجب على الراغبين في حرق القرآن التفكير في الأمر لأنه ليس كل ما هو قانوني مناسبًا.

وأوضح كريسترسون، في مؤتمر صحفي: "عندما أقول إنه يجب على الناس التفكير في الأمر، فهذا يعني أنه ليس كل ما هو قانوني مناسبًا. إذا كنت مهتمًا بالوضع الأمني ​​في السويد، فعليك التفكير".