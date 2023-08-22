ضاحكين.. وصول نجوم حفل ليلة الدموع إلى السعودية | صور

حرص عدد من نجوم حفل “ليلة الدموع”، المقرر إقامته يوم 24 أغسطس الجاري، إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء البروفات النهائية على الحدث المنتظر.

ونشر كل من طارق الشيخ وتامر عاشور، وحمادة هلال صورا من لحظات وصولهم إلى السعودية، ضاحكين وسعداء بالاستقبال الكبير لهم قبل يومين من موعد الحفل.

كشفت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن تنظيمها حفل غنائي جديد، الخميس المقبل في جدة، تحت عنوان ليلة الدموع ، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين.

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الاعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين ، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر اقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، مع بدء طرح تذاكر الحفل للجمهور.

وكان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.