عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني شهدت تكافؤ فرص.. وملف كامل عن كل جلسة

ضياء رشوان المنسق
ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ جلسات الحوار الوطني استغرقت ساعات طويلة بمشاركة عشرات المتحدثين دون أن يقاطع أحد في شيء قاله، كما أن مدد الكلام متساوية تقريبا، وبالتالي، فإن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص موجودة.

وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز": "كل مَن تحدثوا حضّروا للكلمات التي ألقوها مع أنفسهم وأحزابهم والقوى التي يمثلوها، ولكم يتم جمع هذه المشاركات تم بذل جهد هائل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية".

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن كل جلسة جرى تفريغها في ملف كامل، بخصوص ملامح كل ما قِيل، والاتجاهات، وعدد المتحدثين، والقوى التي مثّلها المتحدثون، والاتجاهات العامة للجلسات، وكل ذلك استغرق مئات الساعات من العمل.

وواصل: "مجلس الأمناء استعرض كل ذلك، وقبلها اللجان المصغرة، وفي النهاية يتم الخروج بتوصيات لمجلس الأمناء يعكف عليها بالساعات الطويلة للخروج بتوصيات ومقترحات".

ضياء رشوان الحوار الوطني الإعلامية ريهام السهلي برنامج حديث الأخبار جلسات الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

عواصف ترابية ورملية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

البنتاجون يكشف حقيقة اطلاع ماسك على معلومات سرية

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

هل التقسيط بفيزا المشتريات حرام أم حلال؟.. احذر هذه الصورة محرمة

باحث: الإرهاب الفكري والمعنوي واستخدام الشائعة سمات أساسية في الإخوان

أزهري: لفظ "الآه" من مقامات العارفين بالله

طلبات أوسوريو .. بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تثير الجدل بفقدانها لأكثر من نصف وزنها بدون عمليات أو رجيم.. التفاصيل

بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

مش وهم.. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة أكثر من الشتاء

بسعر خرافي.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ