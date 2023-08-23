أسرع دعاء لقضاء الدَّين مجرب ومستجاب .. احرص عليه يوميًا

يعتبر الدَّين من أكثر المشاكل التي قد تؤرق الإنسان، فالرزق حاجة إنسانية لا غنى لأحد عنها مادامت الحياة، ويعتبر أسرع دعاء لقضاء الدين مجرب ومستجاب أفضل طريقة لسداد الدين وتفريج الكرب، وعنه ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان حريصًا ومداومًا على دعاء الرزق ، وكان -صلى الله عليه وسلم- يدعو بها في كل وقت ولذلك نستعرض لكم أسرع دعاء لقضاء الدين مجرب ومستجاب.

أسرع دعاء لقضاء الدَّين مجرب ومستجاب

اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة اللهم إني أسألك صيبًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملاً متقبلاً اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته لأحد من خلقك، أن تذهب همي، وأبدله مكانه فرجا اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه اللهم احمدك حمدا كثيرا واشكرك شكرا كثيرا، يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالإقتار، فاسترزق طالبي رزقك، واستعطف شرار خلقك، أبتلى بحمد من أعطاني، و أفتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله ولي الاعطاء والمنع، إنك على كل شيء قدير يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، أنت بيدك الأمر كله، ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به تقر به أعيننا، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، في ببابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين.

دعاء قضاء الدَّين بسرعة

الحمد الله الذي ينسى من ذكره، الحمد الله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل و الحبل منا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك كثرة الاستغفار يجلب الرزق.



اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والتقى، ربي اجعلني من عبادك المخلصين، ووالدي والمسلمين والمسلمات، ربي اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا، واغننا في الدين والدنيا والآخرة، أنا وكل من قال اللهم آمين يا رب العالمين سبحان من سجد لهيبته ملوك الجن والإنس وكل المخلوقات.

اللهم لا إله إلا أنت، مالك الملك ذا الجلال والإكرام، رب كل شيء الحي القيوم، الرحمن الرحيم، اللهم قل لطموحاتي وأمنياتي وأهدافي كن فتكون، برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء.

اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها دعاء قضاء الدين والهم.

اللهم ونسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك، وظهر أمرك، وغلب قهرك، ولا يمكن الفرار من حكمك، اللهم كن بنا أرحم من أمهاتنا علينا، اللهم آمين يا رب العالمين.

قراءة سورة يس والواقعة من أسباب جلب الرزق