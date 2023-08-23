البنتاجون يكشف حقيقة اطلاع ماسك على معلومات سرية

نفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” التعامل مع رجل الأعمال إيلون ماسك ومنحه إمكانية الاطلاع على معلومات سرية.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تقرير لمجلة "ذي نيويوركر" الأمريكية يكشف النفوذ الكبير الذي يتمتع به إيلون ماسك داخل الحكومة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر للصحفيين، يوم الثلاثاء: "لاعتبارات حماية الحياة الشخصية لا يمكننا التعليق على منح الاطلاع على المواد لأشخاص محددين".

وطلب من الصحفيين التوجه بالأسئلة بهذا الصدد إلى شركة ماسك.

وكان التقرير الأخير لمجلة "ذي نيويوركر" تحدث عن تعامل البنتاجون مع إيلون ماسك بشأن بعض المسائل، وخصوصا شبكة "ستارلينك" للاتصال، على اعتبار أنه مؤسس ورئيس شركة "سبيس إكس" التكنولوجية، والذي ورد فيه أن إيلون ماسك يتعاطي المخدرات في الفترة الأخيرة، وخصوصا مادة الكيتامين.