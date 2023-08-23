سعد الصغير يشعل فرح عائلات الشريف بطنطا.. وتهنئة خاصة العروسين بزفافهما|صور

شهدت إحدي القري السياحية بطريق "طنطا _ كفر الزيات" بمحافظة الغربية احتفال عائلات الشريف بحفل زفاف العروسين وسط حضور الأهل والاحباب ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ والقيادات التنفيذية .
كما تتقدم مؤسسة "صدي البلد" بالتهنئة خاصة للعروسين علي أن يتمم الله فرحتهما بالخير بالرفاء والبنين .
وحرص الفنان سعد الصغير المطرب الشعبي ولفيف من المطربين أرباب الفنون الشعبية علي إشعال فقرات حفل الزفاف بالرقص مع العروسين ورسم البهجة علي وجوه الحاضرين في حفل الزفاف .
وجاء ذلك للاحتفال بالزفاف العريس "حسام الشريف" بحضور أقاربه مصطفي الشريف ود. هيثم الشريف ورامي الشريف وساري الشريف وأحمد عيد رئيس مؤسسة الرحالة وآخرين في حفل بهيج وسط تهنئة الأهل والاقارب والاحباب .