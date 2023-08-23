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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيدرا: «العميل صفر» متعب جسديًا.. والتعاون مع أكرم حسني ألطف حاجة عملتها

فيدرا
فيدرا

منذ عدة أيام أقيم العرض الخاص لفيلم العميل صفر في إحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر وهو من بطولة أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومنذر ريحانة وفيدرا. 

 

وأعربت الفنانة فيدرا في تصريح خاص لـ صدى البلد عن مدى سعادتها بالتعاون مع أكرم حسني في العميل صفر قائلة: "التعاون مع أكرم حسني من ألطف وألذ الأشياء اللي عملتها في الشغل" مضيفة أن أكرم على المستوى الشخصي شخص متعاون وجميل وطيب، وروت أنه خفيف الظل أيضًا.

 

 

وكشفت فيدرا عن كواليس فيلم العميل صفر قائلة إنها كانت تشعر ببعض التعب الجسدي ولكن نظرت للجانب الإيجابي عما تحمله الكواليس من خفة الدم والضحك المتبادل.

 واختتمت فيدرا حديثها بأنها تستعد لفيلمها الجديد ولكن لم تذكر عنه أي تفاصيل حيث فضلت أن يكون مفاجأة للجمهور.

 

وتدور أحداث فيلم العميل صفر في إطار كوميدي حول رجل أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند ولكنه يفشل في ذلك.

 

وقد وصل إجمالي إيرادات العميل صفر 7 ملايين و5 آلاف جنيه خلال 6 أيام من عرضه.. الفيلم فكرة محمد سامي، إخراج كريم العدل وتأليف وائل عبد الله.

فيدرا العميل صفر اكرم حسني الفنانة فيدرا ريم العدل جيمس بوند

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