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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزها مصر|3 دول تحصد جوائز مهرجان عمان السينمائي الدولي.. تفاصيل حفل الختام

ختام مهرجان عمان
ختام مهرجان عمان

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي مساء أمس في العاصمة الأردنية، وحضر حفل الختام وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، ونقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، وعدد من ضيوف المهرجان من الفنانين العرب.

 

وفاز بجائزة "السوسنة السوداء" لأفضل فيلم وثائقي طويل، فيلم "حفريات" للمخرج الإسباني أليكس فرد، فيما فاز بجائزة "فيبريسكي" لأفضل فيلم وثائقي طويل، الفيلم الفلسطيني "اللد" للمخرج رامي يونس وسارة إيما فريدلاند، وذهبت جائزة أفضل مونتير، لزكريا جابر عن فيلم "قلق في بيروت"، فيما نال الفيلم المغربي "شظايا السماء" للمخرج عدنان بركات جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل.

 

وفي فئة الأفلام العربية الروائية الطويلة، حصل الفيلم الجزائري "الملكة الأخيرة" من إخراج عديلا بنديمراد ودامين اونوري، على جائزة لجنة التحكيم لأفضل نص أول، فيما حصلت الفنانتان اللبنانية مارلين نعمان والمصرية رنا خطاب، مناصفة على جائزة أفضل ممثلة.
 

وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم العراقي "جنائن معلقة"، للمخرج أحمد الدراجي، فيما حصد الفيلم التونسي "أشكال" للمخرج يوسف الشاذلي جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل، والمصري "صاحبتي" لكوثر يونس أفضل روائي قصير.

 

المهرجان انطلق يوم 15 أغسطس، وقدم المهرجان للسنة الثالثة على التوالي قسماً خاصاً خارج المنافسة وهو "موعد مع السينما الفرنسية-العربية" حيث تعرض 7 أفلام طويلة إمّا فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا، بالإضافة إلى أربعة أفلام قصيرة فائزة في مسابقتين تنظمان في فرنسا والأردن.

مهرجان عمان الأفلام العربية أفضل فيلم وثائقي العاصمة الأردنية جائزة السوسنة السوداء

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