أسباب البهاق .. اعرفها عشان تحمي نفسك

يعد البهاق من الأمراض المزمنة التي تصيب البشرة وتجعل بها بقع بيضاء ولا يوجد علاج نهائي لهذا المرض حتى الآن ولكن توجد بعض التقنيات التي تساعد في تغيير مظهر الجلد.



ووفقا لموقع NHS ينتج البهاق عن نقص صبغة الميلانين في الجلد يتم إنتاج الميلانين بواسطة خلايا جلدية تسمى الخلايا الصباغية، وهو الذي يعطي بشرتك لونها.

في البهاق، لا يوجد ما يكفي من الخلايا الصباغية العاملة لإنتاج ما يكفي من الميلانين في جلدك ويؤدي هذا إلى ظهور بقع بيضاء على بشرتك أو شعرك.

حالات المناعة الذاتية

يُعتقد أن البهاق غير القطعي (النوع الأكثر شيوعًا) هو أحد أمراض المناعة الذاتية.

في حالات المناعة الذاتية، لا يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح وبدلاً من مهاجمة الخلايا الأجنبية، مثل الفيروسات، يهاجم جهازك المناعي خلايا وأنسجة الجسم السليمة.

إذا كنت مصابًا بالبهاق غير القطاعي، فإن جهازك المناعي يدمر خلايا الجلد الصباغية التي تصنع الميلانين.

يرتبط البهاق أيضًا بحالات المناعة الذاتية الأخرى، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)، ولكن ليس كل من يعاني من البهاق يصاب بهذه الحالات.

عوامل الخطر

قد تكون في خطر متزايد للإصابة بالبهاق غير القطاعي إذا:

أفراد عائلتك الآخرين لديهم ذلك

وجود تاريخ عائلي لحالات المناعة الذاتية الأخرى - على سبيل المثال، إذا كان أحد والديك يعاني من فقر الدم الخبيث (حالة مناعة ذاتية تؤثر على المعدة)

لديك حالة أخرى من أمراض المناعة الذاتية

كنت تعاني من سرطان الجلد (نوع من سرطان الجلد) أو سرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين (سرطان الجهاز اللمفاوي).

لديك تغيرات معينة في جيناتك والتي من المعروف أنها مرتبطة بالبهاق غير القطاعي

كيماويات عصبية

يُعتقد أن البهاق القطاعي (النوع الأقل شيوعًا) ينجم عن مواد كيميائية تنطلق من النهايات العصبية في جلدك و هذه المواد الكيميائية سامة لخلايا الجلد الصباغية.

محفزات

من الممكن أن ينجم البهاق عن أحداث معينة، مثل:

الأحداث الضاغطة مثل الولادة والصدمات النفسية

تلف الجلد، مثل حروق الشمس الشديدة أو الجروح (وهذا ما يعرف باسم استجابة كوبنر)

التغيرات الهرمونية في الجسم، مثل البلوغ

مشاكل في الكبد أو الكلى

التعرض لبعض المواد الكيميائية

لا ينتج البهاق عن عدوى ولا يمكن التقاطه من شخص آخر مصاب به.