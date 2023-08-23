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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريانا تستقبل طفلها الثاني من المغني إيساب روكي

ريانا وإيساب روكي
ريانا وإيساب روكي

بعدما كشفت عن حملها في حفل سوبر بول فبراير الماضي، استقبلت المغنية العالمية ريانا طفلها الثاني من إيساب روكي خلال الأيام الماضية في سرية تامة.

 

وكشفت عدد من المواقع الأجنبية، أن ريانا ولدت طفلها الثاني يوم 3 أغسطس الجاري، بعد حوالي عام ونصف من ولادة طفلها الأول من صديقها وحبيبها إيساب روكي. 

 

حاولت ريانا أن تضع طفلها الثاني وهو “ولد”، في سرية تامة، بعدما أعلنت من قبل أنها تستمتع بفترة حملها الثانية رغم الصعوبات التي تتعرض لها. 

 

ريانا التي تبلغ من العمر 34 عاما، عادت للغناء والاستعراض  في حفل سوبر بول، بعدما وضعت طفلها الأول في مايو 2022 من المغني إيساب روكي، وكانت مترددة بشأن قبول العرض خاصة أنها  عرفت به بعد الولادة بثلاثة أشهر.

 

ويأمل محبو ريانا أن تحمل هذه المناسبة طرح ألبوم جديد من قبل المغنية الشهيرة بعدما توقفت عن تقديم ألبومات جديدة منذ عام 2016، ولكنها حتى الآن لم تنته منه.

 

أحيا حفل سوبر بول الأمريكي لعام 2022، تشكيلة من نجوم الراب وهم إيمينيم وسنوب دوج وكيندريك لامار وماري جيهبلايج، ودكتور دري في فبراير الماضي.

ريانا حمل ريانا آيساب روكي سوبر بول سنوب دوج

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