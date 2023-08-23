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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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احصل على لقاح كورونا| تحذير عاجل من الصحة بشأن المتحور الجديد

كورونا
كورونا

 أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فيروس كورونا أصبح فيروس موجود، ولكن الذي انتهى كونه أمر طارئ يستعدي اهتمام العالم.

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وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث، أن فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا الموسمية، وكل الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

ولفت إلى أن فيروس كورونا، يقوم بعمل متحورات، وأن الفترة الأخيرة ظهر متحور جديد، وهو سريع في الانتشار، ولكن لا يستعدي التواجد في المستشفى.

وأشار إلي أن أي شخص يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، ودور البرد، عليه أن يقوم بعمل التحاليل، وأن وزارة الصحة أثناء عمل التحاليل لمن يترددون على المستشفيات تبين أن هناك حالتين، و الوزارة اعلنت ذلك.

وأوضح أن المواطنين عليهم التعامل مع الفيروس الجديد، على أنه دور برد عادي، وأن الفئات الأكثر عرضة سيحصلون على تطعيم جديد" جرعة منشطة".

وطالب من أصحاب الأمراض، وكبار السن، عليهم الحصول على جرعة تنشيطية، من لقاح فيروس كورونا، وحذر المواطنين من عدم ارتداء الكمامة والتواجد في الأماكن المزدحمة.

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