أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد|خاص

أخبار مصر.. كشف مصدر بـ وزارة الصحة تفاصيل أول حالتي إصابة بـ متحور كورونا الجديد.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان تفاصيل الحالتين التي تم اكتشاف إصابتهما بمتحور كورونا الجديد ، وقال المصدر لـ صدى البلد إن أعمار الحالتين ما بين ٣٥ و ٤٠ عاما

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالات متحور كورونا الجديد

علق الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان علي ظهور متحور كورونا الجديد وقال عبدالغفار إن هناك حالتان تم اكتشافهما لمصريين وليس من الوافدين .

أول تعليق من الصحة العالمية علي ظهور حالتين من متحور كورونا في مصر

علقت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة علي ظهور حالتين من متحور كورونا في مصر .

وزير الصحة يطلق مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، اليوم الثلاثاء ، مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" تحت مظلة 100 مليون صحة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إنفوجراف.. توجيهات عاجلة من السيسي لتغيير خريطة مصر الزراعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة إلى ضرورة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح؛ لتخفيف الأعباء التي عانى منها الاقتصاد المصري مع ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن مصر تعد من أكثر دول العالم استيرادا للقمح.

وزير الري: السويد تقدم منح ومساعدات فنية في قطاع المياه للدول الأفريقية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،على هامش مشاركته فى الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم، مع جون فورسيل وزير التعاون الانمائى السويدى .

بالأرقام.. ننشر الأرباح والقوائم المالية للبنك الأهلى

عُقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

توجيهات عاجلة من السيسي لتحقيق تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

السيسي يوجه بمواصلة حوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الري الحديثة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد.

50 مليون طن سنويا.. الفلاحين تكشف عن كنز يزيد من دخل المزارعين

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن التطور السريع في السنوات العشر الاخيره للقطاع الزراعي المصري نموذج مشرف يدرس للعالم أجمع ، لافتا إلي أنه ورغم الزياده السكانيه الرهيبه والكوارث الطبيعيه التي عطلت الكثير من كبار الدول الزراعية.



أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لا تقلل ضرر التدخين.. أكبر "كذبة" في تاريخ صناعة السجائر

لا يتخيل المدخنون ما تصنعه أعقاب السجائر التي يلقونها في الشوارع والأماكن الخارجية والمفتوحة من أذى وتلوث بالعالم والآخرين، خاصة أنها تحتوي على 7 آلاف مادة ضارة، كما أنها تعتبر أكبر كذبة في صناعة التبغ روجت لها الشركات لتبيع أكثر، لكن دراسات حديثة كشفت أضرار هذا الأمر الخطير.

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها الجديد بحى الوزارات بالعاصمة الإدارية ، فى الإعلان رقم 5 لسنة 2023 عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من المناطق التابعة لها .

توفيق أوضاع 75 منظمة .. بيان مهم للحوار الوطني بشأن قضية التمويل الأجنبي

ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس يغادر المجر عائدًا إلى مصر

غادر مطار بودابست فرانز ليست الدولي مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني عائدًا إلى مصر، بعد انتهاء زيارته لجمهورية المجر والتي استغرقت أربعة أيام.

وزير الري يلتقى المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بكارين جارديس المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI على هامش مشاركته فى الأسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم.

وزير الآثار يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بعد توجيهات السيسي| فرص النجاح في تحقيق الاكتفاء من الأرز والذرة والقمح

تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي ووضعت الدولة خطة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتها قريباً للرقعة الزراعية.

مدبولي يتفقد المشروعات التطوير بمطار القاهرة قبل مشاركته في قمة "البريكس".. صور

تفقد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددا من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية، ورافقه خلالها الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الوزارة وشركة مصر للطيران.