أجواء عاصفة.. إجلاء 100 ألف شخص في باكستان بسبب الفيضانات

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية (PMD) هطول أمطار في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من اليوم، مع أوامر لإجلاء 100 ألف شخص؛ خوفا من الفيضانات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الأمطار ستستمر حتى 27 أغسطس مع دخول الرياح الموسمية القادمة من بحر العرب إلى الأجزاء العليا من البلاد.

ومن المتوقع هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية في آزاد كشمير وجيلجيت بالتستان وجالياات وإسلام آباد حتى 27 أغسطس.

وستشهد أجزاء كثيرة من البنجاب- بما في ذلك روالبندي وأتوك وتشاكوال وجيلوم- أمطارًا متقطعة اعتبارًا من اليوم.

ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار مصحوبة برياح قوية في شيترال ودير وسوات وأبوت آباد وهاريبور ومانسيهرا وكوهات وبيشاور ومردان وسوابي ونوشهرا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع حدوث عاصفة رعدية في لاكي مروات وميانوالي وديرا إسماعيل خان وبانو وسارجودا وخشاب وباكار في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس.

كما يخشى حدوث فيضانات في المناطق الحضرية في الجداول المحلية في شمال شرق بلوشستان وأجزاء من ديخان يومي 25 و26 أغسطس.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة انخفضت بشكل كبير في مظفر آباد بسبب السحب الكثيفة والرياح القوية.

كما تحول الطقس في لاهور؛ بسبب الرياح القوية التي تشهدها المدينة منذ الليلة الماضية.

وسجلت درجة الحرارة في لاهور 29 درجة مع انخفاض الرطوبة أيضا في المدينة.