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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السودانية تلغي جوازات السفر الدبلوماسية لقادة مليشيا الدعم السريع

السودان
السودان

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، أنها ألغت جوازات السفر الدبلوماسية لقادة مليشيا الدعم السريع المتمردة وقوى الحرية والتغيير.

وأضافت الخارجية السودانية في بيان لها، أنها ألغت جوازات السفر دبلوماسية لكل من خالد عمر يوسف ومريم الصادق المهدي والفكي من قوى التغيير.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة "جماعة إرهابية".

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها، إنه من واجب على المجتمع الدولي تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة جماعة إرهابية.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، أن مليشيا الدعم السريع جندت الأطفال والقصر في الهجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم.

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