يجندون الأطفال.. السودان تدعو المجتمع الدولي لتصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية

دعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأثنين، المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة "جماعة إرهابية".

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها، إنه من واجب على المجتمع الدولي تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة جماعة إرهابية.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، أن مليشيا الدعم السريع جندت الأطفال والقصر في الهجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم.

وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية السودانية، بما جاء في بيان الأمم المتحدة عن "استخدام وحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع" في النزاع المسلح في البلاد.

وناشدت الخارجية السودانية في بيان المجتمع الدولي إلى إدانة الدعم السريع "بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية".

ويشار الي ان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد ذكرت في بيان في وقت سابق اليوم أن خبراء أممين عبروا عن قلقهم إزاء تقارير تكشف عن "الاستخدام الوحشي والواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع" في الحرب الدائرة ضد الجيش السوداني.