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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاجل| رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل تعطل ناقلتين بالمجرى الملاحي

قناة السويس
قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام الملاحة بالقناة في الاتجاهين خلال ساعات.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتين، خلال عبورهما القناة، ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

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احتكاك ناقلتي بترول وغاز طبيعي بـ قناة السويس .. ورئيس الهيئة: لا تلفيات أو تلوث بمحيطهما (فيديو)

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احتكاك بسيط والملاحة انتظمت.. قناة السويس توضح حقيقة اصطدام ناقلتين بالمجرى الملاحي

وذكر "ربيع" أنّ احتكاكًا بسيطًا حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها "BURRI"، خلال التوقف المفاجئ للناقلة "BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة، بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة "BURRI" نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وأكد رئيس الهيئة أنّ قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ، بسحب الناقلة "BURRI" ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك 4 قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES"، وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ "عزت عادل" بقوة شد 160 طنًا، والقاطرات "مصاحب 2" و"سويس 1 و2"، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES"، خارج المجرى الملاحي للقناة.

وأشار ربيع إلى أنّ المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أي تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أي حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI" أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل، إذ تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.

يبلغ طول الناقلة BW LESMES التي ترفع علم سنغافورة 295 متر، وعرضها 46 متر وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI حوالي 250 متر، وعرضها 44 متر، وحمولتها 67 ألف طن.

ووجَّه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.

واختتم الفريق ربيع تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.
 

هيئة قناة السويس قناة السويس الملاحة ناقلة الغاز الطبيعي الغاز الطبيعى

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