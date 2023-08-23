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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محدش حس بيها.. صدمة على الفيسبوك بسبب وفاة أم لطفلين

صدى البلد

نشرت الميك اب ارتست كارولين منتصر، منشور من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت كارولين ، وفي أخر اليوم أنتي أم مقصرة وصديقة مشغولة وأخت بعيدة وموظفه مش شاطرة، وزوجة عصبية وبنت عاقة ومبنعجبش حد، وياريت حتى بتلاقي وقت لنفسنا.

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وعلقت صديقة كارولين، على البوست الذي عبرت من خلاله عن تعبها، أنها توفت خلال ساعات بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. 

وأن كارولين، قامت بوضع طفلها يوم 8/8 ولا زال طفل رضيع.

وتابعت، أن أغلب الأمهات تهاجم بشكل كبير فور ولادتها بكلمات مثل " انتي عايزة تبقي ام بالساهل - م احنا تعبنا وربينا قبلكم - هو انتوا كده لسه شوفتوا حاجة - ييجي ايه ده ف اللي انا عملته لما كنت بربي عيالي - ..... وغيرها من الكلام ال حقيقي ملوش اي لازمه انه يتقال لواحده بتعبر عن تعبها وضغطها ..

وكثير من الازواج والاهل عندهم وعي كافي انهم يستحملوا ويتفهموا موضوع اكتئاب ما بعد الولادة ، ولكن الكثير ايضا لا يعلموا عنه شيء، فبتوصل النتيجه لان الام بتتضغط وبتتعب نفسيا لدرجه قد تؤدي الي الوفاه

 

كارولين الميك اب ارتست كارولين منتصر الوفاة اكتئاب ما بعد الولادة الدورة الدموية

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