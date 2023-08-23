مستقبل وطن: بيان الحزب يعلن تأييد الرئيس السيسي لإكمال المهمة

‏قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب من خلال بيانه يعلن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "الخولي"، ‏خلال مداخلة هاتفية له في فضائية "إكسترا نيوز": “مضت 10 سنوات حدثت خلالها طفرة غير عادية في مجالات متعددة، ونحن نعلم تماما الوضع الاقتصادي الذي نمر به لأن في النهاية نحن مواطنون أيضا، ونعلم تماما أن لدينا بعض المشاكل الاقتصادية ولكن هذه الأزمات ليست في أيدي حكومة معينة، وهذا الوضع على العالم كله”.

الزيادة السكانية

‏وتابع: “خلال 10 سنوات بنينا أساسا للدولة في كل القطاعات، وبالتأكيد القادم سيكون أفضل ونحن نؤيد الرئيس السيسي الذي قام بعمل إنجازات كبيرة”.

واستطرد: “نحن واجهنا ظروفا غير عادية، ولكن كل العالم تأثر بها، ولا ننسى أيضا الزيادة السكانية الرهيبة التي تحدث مؤخرا، ونحن كل عام تقريبا نزيد دولة داخل الدولة”.