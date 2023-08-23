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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشرقاوي: الصناعة المصرية هي المفتاح لبناء اقتصاد واستقرار مستدام

رئيس جمعية رجال الاعمال
رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة

عقدت جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة د يسري الشرقاوي اجتماع لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة بحضور رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب سيادة النائب معتز محمد محمود واعضاء اللجنة من النواب الموقرين ورجال الصناعة وبحضور رئيس لجنة الصناعة بالجمعية م محمد فولي ونائب رئيس اللجنة الدكتور مهندس ايريني ميشيل صادق .

وكالعادة وفي اطار التقليد الهام الذي تتبعه الجمعية بضرورة العمل الفاعل علي الارض وتحقيق الاهداف المركبة في مجتمع الاعمال جري عقد  الاجتماع بمقر شركة " ثري برازر " للاضاءة وهو واحد من قلاع الصناعة بمدينة العاشر من رمضان .

تم خلال الاجتماع استعراض اهم هموم ومشكلات الصناعة المصرية والمصنعين وكذا بحث اليات وطرق ومنهجيات تصدير المنتجات المصرية المصنعه للجانب الافريقي وكذلك امكانية مشاركة المجتمع المدني علي اسس فاعلة وحقيقية في حوار مجتمعي جاد مع النواب لتاسيس سياسات جادة ينبثق منها حلول فاعلة ناجزة وقوانين وقرارات قريبة من الواقع التطبيقي .. واسفر الاجتماع عن عديد من التوصيات سيتم ارسال بها ورقة عمل ل لجنة الصناعة بالمجلس وتم الاتفاق علي اليات للعمل والمتابعة الدورية بين الجانبان وكذا التجهيز لحدث هام في القريب العاجل سيعلن عنه لخدمة ودعم وترويج الصناعات المصرية ذات القيمة المضافة

ومن جانبه صرح الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية بان لقاءنا اليوم مع لجنة الصناعة بمجلس النواب  ايمانا منا بان الصناعة والزراعه هما طريق واحد لاقتصاد واستقرار مستدام و جاء اللقاء ضمن محاور عديدة اهمها استكمالا لدورنا في ان نكون ظهير مع السادة النواب لكي نساهم بجدية في تحقيق نتائج جادة وفاعلة  وهذه اللجنة الثانية بعد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس التي نحرص علي لقاءها في شهرين في خطة تهدف الصالح العام لمجتمع المال والاعمال المصري في مواجهة التحديات واستعرض الشرقاوي العديد من التقاط والافكار والحلول الغير تقليدية للعديد من المشكلات الجارية التي تواجه الصناعة والمصنعين ومن ثم تؤثر علي التصدير والتجارة الدولية وتؤثر في مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات ومؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي

ومن جانبه اكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب حرصه الشديد علي العمل مع مجتمع المال والاعمال وان حضور هذا العدد من السادة النواب من اعضاء لجنة الصناعة بالمجلس ما هو الا تأكيد لايمانهم بالصناعة وضرورة العمل علي حل مشاكل المصنعين مجملا في حديثه ضرورة ان ننتهي من قانون الصناعة الموحد ويكون هناك نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية لايجاد الحلول المتكاملة مع ضرورة ان نأخذ في الاعتبار جميعا بان التحديات التي تواجهها الحكومة تحديات جسام ومتعددة وعلينا تفهم ذلك وتقديم حلول ومقترحات قابلة للتنفيذ

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