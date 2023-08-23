عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد” تغطية خاصة عن القرارات الجديدة لوزير التربية والتعليم بشأن بدء العام الدراسى الجديد.

وأصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا أوضح فيه الإجراءات التى اتخذتها الوزارة استعدادا للعام الدراسي الجديد، حرصاً منها على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة.

وشدد الكتاب الدورى رقم (30) بتاريخ 22 أغسطس 2023، على جميع الجهات المعنية بـ:

- الالتزام بتكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية.

- رفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات.

- تسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

لمزيد من التفاصيل.. شاهد الفيديو