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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كمل مهمتك وإنجازاتك.. مستقبل وطن يوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب أعلن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولإكمال المهمة، ولدينا 10 سنوات حدث بها الكثير وطفرات غير عادية في مجالات متعددة، ونعلم أن هناك مشكلات اقتصادية نشعر بها مثل جميع المواطنين.

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مستقبل وطن: بيان الحزب يعلن تأييد الرئيس السيسي لإكمال المهمة

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نائب: توجيهات السيسي بدعم المزارعين تهدف لاستعادة مكانة مصر التاريخية في الزراعة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الأزمات الاقتصادية جاءت نتيجة أمور عديدة وليست بيد حكومة معينة، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، وقد أثرت على الجميع، ولكن لدى مصر 10 سنوات بني فيهم أساس دولة في كل القطاعات، وما سيأتي بعد ذلك سيكون أحسن في كل الأصعدة، لذلك نؤيد الرئيس الذي قام بإنجازات كبيرة، وهو على درجة من الفهم لكيفية الخروج من هذه الأزمات، وستأتي النتيجة قريبا للغاية.

وتابع: "الظروف الاقتصادية العالمية غير عادية، وهناك دول حماها الله وحباها بموارد أخرى مثل البترول، إلا أن كل دول العالم تأثرت، ولا يجب أن ننسى أن مصر دولة كبيرة للغاية، وتزيد كثافتها السكانية بشكل كبير، وتحتاج خدمات كبيرة باستمرار، لذلك فالظروف صعبة للغاية ولدينا الثقة في أن الشعب المصري عليه التكاتف لتجاوز هذه الأزمات".

 

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