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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تؤجل إطلاق طراز iPhone 15 Pro Max لهذا السبب

iPhone
iPhone

شركة  آبل  Apple على وشك كشف النقاب عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة iPhone 15 خلال شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات شحن الهواتف الجديدة في خلال أسبوع واحد بعد الكشف الرسمي عنها ومع ذلك، قد يكون هناك تأخير محتمل للطراز الذي يتصدر النطاق وهو iPhone 15 Pro Max.

سبب التأخير هو أن شركة "سوني" Sony، الموردة لمكونات الكاميرا، قد لا تتمكن من إنتاج مستشعر الصورة المطلوب لجهاز Pro Max في الوقت المحدد سابقا، هذا وفقًا لمصدر تحدث إلى موقع 9to5Mac، قد تؤدي هذه التأخيرات في جدول أعمال سوني إلى عدم توفر طراز Pro Max المتطور مع طرازات iPhone الأخرى في الأسواق، سوف يتأخر قليلا عن التواجد في المتاجر

iPhone 

من المتوقع أن يحصل هاتف iPhone 15 Pro Max على أكبر ترقية للكاميرا، مع نظام عدسة البيرسكوب أو الزووم منظار الذي سيوفر تكبيرًا بصريًا أكبر من الحد الحالي البالغ 3x. لن يحصل هاتف iPhone 15 Pro الأقل في الإمكانيات على هذه الترقية، كما أن كلا من طرازات iPhone 15 وiPhone 15 Plus سيحتويان فقط على كاميرات واسعة وفائقة الاتساع بلا زووم منظار.

من المتوقع أن تعلن شركة "آبل" عن أجهزة "آيفون" الجديدة في 12 سبتمبر، ومن المرجح أن تبدأ فتح الطلبات المسبقة في 15 سبتمبر، وستبدأ عمليات تسليم كلا من طرازات iPhone 15 الأساسية وiPhone 15 Plus في 22 سبتمبر، ومع ذلك، قد يتأخر iPhone 15 Pro Max لمدة من 3 إلى 4 أسابيع، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم في الفترة ما بين 6 أكتوبر و13 أكتوبر.

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هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة آبل بتأخير شحنات أجهزة آيفون الجديدة ومن المحتمل ألا تكون الأخيرة. على سبيل المثال، تم شحن iPhone XR بعد iPhone XS، وتم شحن iPhone 14 Plus بعد iPhone 14، وتم شحن كل من iPhone 12 mini وiPhone 12 Pro Max بعد أسابيع من iPhone 12 وiPhone 12 Pro.

إلى جانب ترقية الكاميرا الرئيسية للطراز المتصدر لنطاق الكفاءة والقوة من المتوقع أن تحتوي تشكيلة iPhone 15 على عدد من التغييرات المهمة، بما في ذلك التبديل من شاحن الـ Lightning إلى USB-C، مثل باقي الهواتف الذكية الأخرى وتصميم Dynamic Island جديد للنماذج القياسية. من المتوقع أيضًا أن تحتوي طرازات Pro على إطار من التيتانيوم وزر قابل للبرمجة بدلاً من مفتاح كتم الصوت القياسي.

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