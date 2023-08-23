كيف تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد 5.EG ..أفضل طرق للوقاية

المتحور الجديد ايريس او 5.EG اصبح يهدد الكثيرين بالاصابة وتزداد مخاطر الإصابة به في الأماكن المكتومة التي تفتقر إلى التهوية الجيدة .. وحذرت منظمة الصحة العالمية، من ذلك وطالبت بتجنب أماكن يتجمّع فيها الناس، وخاصة يكون في الأماكن المغلقة .. ونرصد في هذا التقرير أهم طرق الوقاية الأساسية ضد المتحور الجديد ايريس.

وفقا لموقع Every day health

طرق الوقاية من متحور ايريس:

⁃ تجنب الأماكن المغلقة أو المكتومة أو التي تنطوي على مخالطة بين الناس.

⁃ يجب فتح النافذة لزيادة حجم التهوية الطبيعية عندما تكون في مكان مغلق.

⁃ حافظ على مسافة بينك وبين الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض. وتجنّب الزحام الشديد والمخالطة .

⁃ ارتدِ كمامة مناسبة عندما يتعذّر عليك تطبيــق تدابيــر التباعد البدني وعندما تكون في مكان سيّئ التهوية.

⁃ يجب غسل يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

⁃ الحرص على تغطِية الفم والانف ،بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس. وتخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

⁃ ممارسة الرياضة بانتظام وبدون مبالغة، حيث تجعل الجهاز المناعي قادرا على التصدي للبكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض.

⁃ يحتوي البروتين أيضا على كميات عالية من الزنك، الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى.

⁃ إذا ظهرت عليك أعراض متحور ايريس و أظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

⁃ تجنب التدخين والكحوليات، حيث أن النيكوتين والكحول يعرقلان إنتاج خلايا الدم البيضاء.



⁃ الحفاظ على نظام التغذية السلمية، الذي يتضمن تناول الخضروات والفاكهة لتعطي الطاقة لجهاز المناعة، وتنويع الوجبات الغذائية المختلفة.

- تناول الأعشاب المفيدة، مثل الزنجبيل والليمون



⁃ يجب على الشخص أن يكون حذرا بشأن عاداتهم الغذائية، قد لا تتفاعل المواد السكرية بشكل جيد مع صحة الجهاز الهضمي والكلى، ومن ثم يجب أن يستهلك المرء بشكل صحي وما يسهل هضمه



- تقليل الضغط العصبي وتجنب العصبية، لأنها تؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة وإفراز كميات أكبر من هورمون الكورتيزول.

- الحرص على تناول اللحوم والأسماك حيث إنها ترسل الأجسام المضادة المقاومة للأمراض للفيروسات والبكتيريا.



-الحرص على النوم بشكل منتظم لا يقل عن 6 ساعات، حيث أن جهاز المناعة يعمل بقوة في فترات الهدوء الليلي لانتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء.