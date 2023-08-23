بنام في المقابر و الشوارع... فايزة: نفسي في دار مسنين

قصة معاناة و مأساة تعيشها الحاجة فايزة ، البالغة من العمر 85 عاماً و التي تعرضت لعملية نصب و احتيال علي يد نجل شقيقها ، التي استولى على جميع امولها و ممتلكاتها بالإضافة إلى شقتها السكنية التي كانت تقيم فيها ، حيث إنة طردنا منها و تركها مشردة وحيدة في شوارع المهندسين بمنطقة أحمد عرابي بالجيزة

قالت الحاجة فايزة إنها كانت تعيش في دولة الكويت و كانت متزوجة من أحد الأشخاص ، لكنها انفصلت عنه منذ سنوات و لم نتجب منه و بعد أن عادت الي ارض الوطن مصر من جديظ قررت أن تتبني نجل شقيقتها حتي يعيش معها و يكون سنداً لها في تقدمها في العمر

و اضافت: انا مطلقة و معنديش اولاد و قررت اتبني أبن اخويا و كتبتله الشقة باسمة علي أساس لما اكبر يخلي بابه مني و عملتله كمان توكيل عام ، بس للأسف هو طمع و استولي علي كل فلوسي الي في البنك . جاب اختة و اقتحموا الشقة في غيابي و خدوا دهبس و كل حاجتي.

و استطردت الحاجة فايزة أن نجل شقيقتها استولي علي جميع ممتلكاتها و طردها من شقتها السكنية ڤاصبحت مشردة في الشوارع دون مأوي يحميها ملعقة: أنا بقيت عايشة في الشارع و بنام فيه و ساعات بنام في الجامع أو المقابر و ببقي خايفة و مش عارفة انام و اعيش في أمان

و أشارت إلى انها مريضة بالضغط و السكري و تعاني من عدة أمراض أخري ، منذ إقامتها في الشارع فلا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو حتي تقضي حاجتها بشكل طبيعي قائلة: بقالي 14 يوم قاعدة في الشارع مش عارفه أكل أو تشرب ولا حتي اخش الحمام و استحمي و نفسي في دار مسنين و اعيش مستورة و في امان

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