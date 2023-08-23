بناقل حركة أوتوماتيك.. سيارات SUV حديثة للبيع| صور

تواصل أسعار السيارات الجديدة الزيادة دون توقف، ما جعل هناك حالة من الاقبال على سوق السيارات المصري للمستعمل ، نتيجة عدم توافر طرازات السيارات الجديدة من موديلات 2023 بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدها سوق السيارات بالأسعار ، ونتج عنها عدم توافرها لدى الوكلاء والموزعين .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات بناقل حركة أوتوماتيك من فئة السيارات الـ SUV للبيع :

1- بيجو 3008 العائلية

بيجو 3008 العائلية موديل 2014 تظهر باللون الذهبي ، وتستمد قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة، وتنقل القوة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية .

بيجو 3008 العائلية

يصل سعر سيارة بيجو 3008 العائلية موديل 2014 داخل سوق السيارات الى 550 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب محرك السيارة، وشكلها الخارجي .

2- شيري تيجو 3 الـ SUV

تحصل سيارة شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2020 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وقامت بقطع مسافة سير تصل الي 91 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات " فبريقة"، وبها رخصة سارية .

شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2020 داخل سوق السيارات

تباع سيارة شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2020 داخل سوق السيارات بسعر 540 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- جاك s3 موديل 2018

تباع سيارة جاك s3 موديل 2018 باللون الفضي ، وتصل قوتها الى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي عليدى محرك سعة 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الى 150 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة اى دهانات ، وبها رخصة سارية .

جاك s3 موديل 2018

جاك s3 موديل 2018 تباع مستعملة بسعر 490 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- رينو سانديرو ستيب واى

تمكنت سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018 من قطع مسافة تصل الى 120 ألف/كم، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون البني ، ولا يوجد بها دهانات، وبها رخصة سارية .

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018

يبلغ سعر سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018 بالسوق المستعمل 470 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

5- بريليانس v5 موديل 2014

تنتمي سيارة بريليانس v5 موديل 2014 الى فئة السيارات الـ SUV ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وتمتلك محركا سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الى 88 ألف/كم، ويوجد بها رخصة سارية، ولا يوجد بها أي دهانات " فبريقة" .

بريليانس v5 موديل 2014

تأتي سيارة بريليانس v5 موديل 2014 في سوق السيارات المستعمل بسعر 460 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .