مصدر أمني : الإخوان تبث فيديوهات قديمة عن تعدي رجال شرطة على المواطنين

أكد مصدر أمنى بأن مقاطع الفيديو التى تم تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى والمتضمنة ادعاءات بتعدي ضباط شرطة على مواطنين، قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية فى إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة للإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية فى محاولة للنيل من حالة الأمن والإستقرار التى تشهدها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصرى.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.