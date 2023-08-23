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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت منة في الصور بإطلالة صيفية متميزة، نالت إعجاب متابعيها ووضعوا لها القلوب الحمراء.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى،مي كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم،فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا السعدى – جوهر.

اخر اعمال منة فضالي أحدث ظهور اعمال منة فضالي التواصل الاجتماعي الفنانة منه فضالى بإطلالة صيفية خاصية الاستورى عبر انستجرام

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