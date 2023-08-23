الكشف على 1652 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية كفر يوسف بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية كفر يوسف مركز شربين تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



تم توقيع الكشف على 1652 مريضاً.

ضمت القافلة 3 عيادات متنقلة منهم ( جراحة ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة ) والباقي داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.



وجاء بيان القافلة كالتالي باطنة 263 ؛ أطفال 322 جراحة 175 أنف وأذن 190 ، عظام 152 ، أسنان 175جلديه 189 ، رمد. 134نسا وتنظيم اسرة 152 كما تم إجراء 312 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 128 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 107 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 55 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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