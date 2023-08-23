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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1652 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية كفر يوسف بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية كفر يوسف مركز  شربين تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

تم توقيع الكشف على 1652 مريضاً.

ضمت القافلة 3 عيادات  متنقلة منهم ( جراحة ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة ) والباقي  داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.


وجاء بيان القافلة كالتالي باطنة   263 ؛ أطفال  322 جراحة  175  أنف وأذن    190  ،  عظام     152 ، أسنان    175جلديه   189 ، رمد.  134نسا وتنظيم اسرة  152  كما تم إجراء 312 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  128 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 107 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 55 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.


من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و  130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

 

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