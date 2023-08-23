مفيش مشهد سهل.. ركين سعد تتحدث عن مسلسل سفاح الجيزة

أعربت الفنانة ركين سعد عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل سفاح الجيزة، مؤكدة أن حماسها للمسلسل جاء بعد قراءتها للسيناريو.



وعن أصعب المشاهد التى صورتها فى المسلسل قالت ركين فى تصريح خاص لصدى البلد إن جميع مشاهد المسلسل صعبة قائلة: مفيش مشهد صورناه كان سهلا.



وتابعت ركين أن العمل مع الفنان أحمد فهمي ممتع مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع فريق عمل المسلسل سواء من المنتج طارق نصر أو المخرج هادي الباجوري وجميع الأبطال وعلى رأسهم الفنان أحمد فهمي.





تفاصيل سفاح الجيزة

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارم.

أبطال سفاح الجيزة

العمل من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

ومن المفترض أن يُعرض مسلسل "سفاح الجيزة" على منصة "شاهد" اعتباراً من 25 أغسطس.