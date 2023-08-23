بدون مواد حافظة .. طريقة تحضير مربى التين في المنزل

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة تحضير مربى التين.

المقادير

كيلو تين

كيلو سكر

عصير ليمونه

ربع معلقة صغيرة مسحوق قرنفل



الطريقة

1- أحضري التين واغسليه وقطعيه إلى قطع صغيرة وحطيه في طبق صيني على هيئة طبقات وبين كل طبقة وطبقة ضعي سكر.

2- اتركيه فترة تتراوح من 2 إلى 3 ساعات لغاية ما يخرج كمية المياه اللي موجودة فيه.

3- بعد كده حطيه على نار هادئة مع التقليب لغاية ما تلاقي السكر اللي فيه ذاب خالص.

4- بعد كده ضيفي إليه عصير الليمون وسيبيه على النار لغاية ما يتعقد مع إضافة القرنفل المطحون إليه. وزي ما اتفقنا إنك تشيلي الريم أولا بأول.

5- لما تلاقي المربى استوت شيليها من على النار وسيبيها لغاية ما تبرد وبعد كده عبيها في البرطمانات ودخليها التلاجة.