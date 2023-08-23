ليبيا وروسيا تبحثان محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود

ذكر المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن نائب وزير الدفاع لدولة روسيا الاتحادية يونس بيك يوفقورف والوفد المرافق له وصلوا إلى مدينة بنغازي في زيارة رسمية للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وبحسب وسائل إعلام ليبية؛ فقد كان في استقبالهم رئيس أركان القوات البرية وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وبين المسماري عبر مكتبه الإعلامي أن الزيارة تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وبحسب المسماري، فقد عقد نائب وزير الدفاع الروسي فور وصوله اجتماعا فنيا مع رؤساء الأركانات النوعية وبعض الإدارات الفنية، بحضور مدير مكتب القائد العام لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين حسب احتياجات التدريب والتأهيل والصيانة للأسلحة والمعدات الروسية التي تمتلكها القيادة العامة التي تعتبر العمود الفقري لتسليح الجيش الوطني الليبي.