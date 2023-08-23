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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوليانسكي: الغرب يستغل الوضع في ليبيا لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية

ليبيا
ليبيا

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن موسكو تشعر بالقلق من سعي عدد من الدول الغربية للاستفادة من الوضع في ليبيا لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.

وأشار بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى أنه كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثانية في 28 يوليو الماضي، من المهم ضمان الوحدة الوطنية الحقيقية ومنع ليبيا من التحول إلى ساحة للمواجهة بين دول ثالثة. 

وأضاف أن روسيا من جانبها تتفهم الصعوبات التي تواجهها هذه العملية وستبذل كل ما في وسعها للمساهمة في التفاعل البناء بين كافة القوى الليبية.

وبحسب لبوليانسكي، فإن الوضع في ليبيا يوضح أن جميع المبادرات الانفصالية، وتحديدا تلك التي تنطوي على إنشاء منصات وموائد مستديرة مختلفة دون جميع اللاعبين الدوليين والإقليميين المؤثرين، فضلا عن الممثلين الليبيين، لن تؤدي إلى النتائج المرجوة.

وأضاف: "روسيا مستعدة للتعاون البناء مع جميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، من المثير للقلق أن عددًا من الدول الغربية تحاول الاستفادة من الوضع في ليبيا لتحقيق أهداف جيوسياسية واقتصادية معينة، لا سيما في سوق النفط والغاز".

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