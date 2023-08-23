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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تنمية طريقة التفكير عند الطفل ضمن ورش أسبوع "أهل مصر" بشرم الشيخ

صدى البلد

شهد قصر ثقافة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، ورش فنية وثقافية، في ثالث أيام فعاليات مشروع (أهل مصر)، المقام برعاية وزير الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، لـ 200 من أطفال المحافظات الحدودية، (شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان والشلاتين وحلايب وأبورماد من البحر الأحمر، ومطروح)، وأطفال الأسمرات من القاهرة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، والذي يستمر حتى 27 أغسطس الحالي.

وذكرت هيئة قصور الثقافة - في بيان اليوم - أن ورشة "المائدة المستديرة" تناولت تنمية طريقة التفكير لدى الأطفال والحث على الانتماء، فورشة المائدة المستديرة هي ورشة لتدريب الأطفال على كيفية إدارة النقاش والتحاور بأسلوب متحضر والتفكير المنظم الممنهج وذلك من خلال حلقات نقاشية مستمرة يوميًا خلال مدة البرنامج.

وعن كيفية إلقاء الشعر، تناول الشاعر مدحت العيسوي قراءات شعرية وتدريب عملي لقراءة دواوين لأشهر الشعراء، مع استمرار إيمان شوكت في ورشة الحكواتي بتطبيق بحث عن اهتمام منظمه اليونسكو بالتراث المادي وغير المادي وتطبيق ذلك على المحافظات المشاركة بالمشروع من خلال بحث ميداني وتفاعل مع أقرانهم فى الورش المختلفة عن عاداتهم وتقاليدهم فى الاحتفالات المختلفة، والأكلات الشعبية لكل محافظه إلى جانب الزي الرسمي، وتقاليد الزواج، وأشهر رقصاتهم وأغانيهم.

واستمرت الورش الأخرى للأسبوع وورش الفنون التشكيلية، وورشة الكلنكان للفنانة فاطمة التمساح، وورشة ملوك مصر القديمة للفنانة كريمة الديب، وورشة "التراث المصري" للفنانة غادة عبد النبي، مع استكمال ورشة الحرف البيئية فى مجال الخيامية للمدربة سماح فاروق، وورشة الحلي وعمل شنط ومشغولات من الخرز للمدربة منى عبد الوهاب، وورشة الحياكة وإعادة تدوير مخلفات البيئة للمدربة نجوى عبدالعزيز، بالإضافة لورشة تعلم الأركت للمدرب حسني إبراهيم.

وعلى خشبة المسرح، استمرت فعاليات ورش المسرح الأسود، للفنان مصطفى إسماعيل، والمسرح البشري للمخرج أحمد الغزلاني، وورشة الفنون الشعبية للفنانة سمر القصاص، إلى جانب ورشة فنون الأداء والغناء للدكتور محسن صادق. 

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي.

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