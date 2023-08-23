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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

صدى البلد

أعلن الديوان الملكي السعودي ،اليوم الأربعاء، وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود.

وأضاف الديوان الملكي أن موعد صلاة الجنازة عليه ستقام يوم غدٍ الخميس، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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