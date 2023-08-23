عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي ،اليوم الأربعاء، وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود.

وأضاف الديوان الملكي أن موعد صلاة الجنازة عليه ستقام يوم غدٍ الخميس، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.