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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ورشة للمخرج علي بدرخان بالدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

المخرج علي بدرخان
المخرج علي بدرخان

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن إقامة ورشة إخراج سينمائي للمخرج الكبير علي بدرخان أثناء فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلي ٨ أكتوبر المقبل .

يذكر أن المخرج علي بدرخان ولد بالقاهرة سنة 1946، وتخرج في المعهد العالي للسينما سنة 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب فى استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين كاملين.

 أخرج بدرخان أول فيلم طويل له (الحب اللى كان) فى سنة 1973، وأخرج بعدها عددا من الأفلام الهامة منها: "الكرنك، شفيقة ومتولى، الجوع، الراعي والسناء". أخرج أول أفلامه (الحب اللى كان) وهو فى الثامنة والعشرين من عمره.

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جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا .

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