أحمد سعد يصل السعودية استعدادا لحفل ليلة الدموع

وصل المطرب أحمد سعد إلى السعودية، مساء اليوم، استعداد للمشاركة في إحياء حفل ليلة الدموع مع عدد كبير من المطربين المصريين.



كان فى استقبال أحمد سعد بمطار جدة بالسعودية عددا من القائمين على الحفل وداعب أحمد سعد عدسات الكاميرات فور وصوله وحاول إيهامهم بأنه يبكى استعداد للحفل الذى يشهد عدد كبير من الأغاني الدرامية.





تعليق أحمد سعد على حفل ليلة الدموع

وعلق الفنان أحمد سعد على مشاركته في حفل ليلة الدموع، المقرر إحيائه يوم الخميس 24 أغسطس الجاري.

ونشر أحمد سعد بوستر الحفل عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلًا: إيه اليوم الغم ده.. وإيه الناس الحزينة دي.. ادعولنا إن شاء الله نقدر ننكد عليكو وتروحوا زعلانين.. يوم 24 أغسطس على مسرح بنش مارك.

تفاصيل الحفل

ويضم الحفل عدد كبير من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين ، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر اقامة الحفل يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وبدا طرح تذاكر الحفل للجمهور يوم الاثنين الماضي .