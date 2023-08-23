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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: مستقبل وطن يدعم الرئيس السيسي لاستكمال مهمة العبور نحو الجمهورية الجديدة

النائب احمد عبدالجواد
النائب احمد عبدالجواد

 قال النائب احمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، الحزب ينقل نبض المواطن والشارع واصطفافه حول الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه في استكمال مسيرة الانجازات.

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مستقبل وطن : كنا هنعيش ازاي لولا المشاريع اللي اتعملت في مصر

وعلق النائب أحمد عبدالجواد،  على بيان حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والانجازات للعبور نحو الجمهورية الجديدة، قائلا:

“إن حزب مستقبل وطن عندما أصدر البيان حاول نقل نبض الشارع و المواطن المصري خلال الفترة السابقة"، مضيفا:  أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والأوضاع الاقتصادية ڤاننا نراهن على وعي المواطن المصري في إدراك حجم التحديات وتقديره لحجم الانجازات خلال الــ10 سنوات الماضية، ونقل اصطفاف الشعب حول الرئيس و دعمه في إستكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح النائب أحمد عبدالجواد، أن حصر حجم الانجازات وسردها يطول الحديث فيها، مستشهدا بالحالة التي عاشتها الدولة المصرية قبل ثورة ٣٠ يونيو حيث شهدت ثورتين متتاليتين تخللهما جماعة ارهابية متطرفة مع إرث وأوضاع سيئة من تفكك وانهيار لمؤسسات الدولة وانتشار الإرهاب والعشوائيات وضعف البنية التحتية.

وتابع أمين تنظيم مستقبل وطن: "حجم الانجازات التي شهدتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وفي عهد الرئيس السيسي لا ينكرها إلا جاحد، موضحا أن هذا الكم من الانجازات حلم تمناه المصريين على مدار سنوات سابقة.

وأشار النائب أحمد عبدالجواد إلى أن الدولة المصرية تسير في طريقها من خلال برنامج اصلاحي شامل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان من اهم الاعمدة تثبيت اركان الدولة المصرية واعادة بناء مؤسستها الوطنية، مؤكدا أن كل هذه الانجازات تدفعنا إلى دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

احمد عبدالجواد مستقبل وطن نبض المواطن

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