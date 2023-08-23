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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراحلون عن موسم الصيف .. تعرف على قائمة الأفلام المؤجلة لنهاية العام

أفلام نهاية العام
أفلام نهاية العام

أعلن عدد كبير من منتجي الأفلام خلال الأيام القليلة الماضية عن تأجيل أفلامهم وخروجها بشكل رسمي من موسم الصيف، حرصا منهم على حصول أفلامهم على فرص كبيرة فى دور العرض بعد ازدحامها في فصل الصيف.
 

أبو نسب 

 

ومن أوائل الأفلام التي تم الإعلان عن تأجيلها لنهاية العام بعد ما كانت من أولى الافلام المرشحة لفصل الصيف فيلم أبو نسب للنجم محمد عادل إمام والذى انتهى من تصوير مشاهد الفيلم منذ عدة أسابيع.

 

تفاصيل فيلم أبو نسب 

 

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

 

فيلم شماريخ

وأيضا من الأفلام التى كان من المقرر طرحها فى موسم الصيف وتم تأجيلها لنهاية العام فيلم شماريخ للفنان آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي.

وكان من المفترض طرح فيلم شماريخ خلال موسم الصيف الحالي إلا أن منتج الفيلم قرر تأجيله لنهاية العام وذلك بعد ازدحام الموسم الحالى بالأفلام التجارية.
 

أبطال فيلم شماريخ

ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل، "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن.

يضم فيلم "شماريخ "عددًا من الأبطال ونجوم الفن أبرزهم الفنانة "آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، والفنان الراحل مصطفى درويش"، والعديد من ضيوف الشرف، وكان من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

 

فيلم بلوموندو

وأيضا من الأفلام التى تم ترحيلها لنهاية العام الحالي فيلم بلوموندو  للنجم حسن الرداد، فعلى الرغم من تحديد موسم الصيف الحالي موعد مبدئى لطرح الفيلم إلا أن صناعه قررا طرحه شهر ديسمبر القادم.
 

تفاصيل فيلم بلوموندو

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

الفيلم بطولة حسن الرداد ،هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

أبو نسب فيلم أبو نسب فيلم شماريخ فيلم بلوموندو

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