مساعد حزب مستقبل وطن: ترشح السيسي للرئاسة أمر مصيري .. فيديو

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن الحزب يساند الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لما قدمه من إنجازات كبيرة للدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم وحتي الآن، مشيراً إلى أن من أهم الإنجازات هي مبادرة حياة كريمة.

وأضاف "هلال" خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أن مبادرة حياة كريمة نموذج غير مسبوق علي المستوى المحلي والعالمي، موضحاً أن الأمم المتحدة والدول الأوروبية أشادت بهذا النموذج.

وتابع النائب عصام هلال، أن الحزب عندما قام بإصدار بيان مساندة الرئيس للترشح مرة أخرى كان من مطلق أن هذا الترشح أمر مصيري ومحبب للدولة المصرية.