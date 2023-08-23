نائب رئيس مستقبل وطن: نراهن على شخصية ووعي المواطن المصري في دعم التنمية

علق النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، على البيان الذي أصدره حزب مستقبل وطن عن تأييده الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، قائلا إن الحزب حاول أن ينقل فيه بحكم تواجده في مختلف قرى ومحافظات الجمهورية نبض الشارع ورأي المواطن المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف «عبدالجواد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، سواء كانت دولية أو إقليمية، وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يشعر بها المواطنون، لكن يأتي الرهان على المواطن وشخصيته ووعيه وتأكيده على استمرار دعم المسيرة التي بدأت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الدولة المصرية حتى الآن.

خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يؤكد بناء على ما تم التوافق عليه داخل الحزب وبناء على ما استشعرناه من المواطن المصري من كل محافظات الجمهورية، على دعم الحزب وتأييده لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية أخرى خلال الفترة المقبلة.