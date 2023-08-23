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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين مستقبل وطن بأبوتيج: الرئيس السيسي حول أحلام الصعيد لواقع حقيقي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال النائب أحمد الشناوي، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، إن بيان حزب مستقبل وطن بتأييده دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية جاء في وقته، إذ إن الحزب أعلن كامل تأييده للرئيس السيسي والحفاظ على الدولة المصرية.

 

وأضاف «الشناوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه مما لا شك فيه أن الصعيد حرم كثيرا، وبصفته نائب عن الصعيد عن القائمة الوطنية من أجل مصر، ظل الصعيد مهمشاً ومهملاً وعانى كثيراً من الصعوبات والمشكلات على مر الزمن.

ولفت أن الرئيس السيسي أدرك أن هذا الوقت هو الوقت المناسب لتنمية الصعيد بشكل حقيقي، وقرى ونجوع الصعيد كانت تحلم بإدخال الصرف الصحي لها والتطور الذي حدث في الدلتا، وهذه الأحلام تحققت على أرض الواقع.

 

تحولت لواقع حقيقي

وأشار إلى أنه لا يوجد قرية في الصعيد ليس بها صرف صحي أو محولات كهرباء أو شبكات أو إنترنت على أعلى مستوى، كل هذه الأشياء كانت حلم لكنها تحولت لواقع حقيقي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية الصعيد القائمة الوطنية الدلتا

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