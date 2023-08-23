مبادرة بالعريش لإطلاق السلاحف البحرية حفاظا عليها من الانقراض وعودتها لبيئتها الطبيعية

نفذ فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء ، وبحضور عدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش و طلاب قسم العلوم البيئية وعلوم البحار، مبادرة " اطلاق السلاحف البحرية للحفاظ عليها من الانقراض وعودتها لبيئتها الطبيعية" حيث تم اطلاق عدد (٧٠)سلحفاة بحرية من النوع "كبيرة الرأس"، استمراراً لجهود وزارة البيئة فى الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجى والتوازن البيئي ووفقا لتوجيهات الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .



ورد اتصال تليفونى من الأهالي بمدينة العريش، للمهندسة رضوى سامى شاهين مديرة فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء يفيد بوجود (٧٠) من فقس السلاحف البحرية تم العثور عليها خارج البيئة البحرية بمنطقة ساحل البحر بالمساعيد ، حيث قام الأهالي بتجميعها بعد الفقس لإعادتها لبيئتها الطبيعية .

وعلى الفور تم التواصل مع وفد من المختصين وبمشاركة إدارة تحسين البيئة بمجلس مدينة العريش، وجهاز شئون البيئة بشمال سيناء، و جامعة العريش..حيث تم اطلاقها لعودتها لبيئتها الطبيعية على شاطئ بحر المساعيد.

وقام طلاب كلية العلوم الزراعية البيئية ، تحت إشراف د. سيد ثابت امين الكلية، والمهندس كريم غنيم ، والمهندس يسري محمد بإطلاق المبادرة وتوجيه السلاحف لشاطئ البحر ، وذلك بحضور كل مديرة فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء ود.محمد نجاتي عميد كلية العلوم الزراعية البيئية و د. هاني العلاقمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اعضاء هيئة التدريس والطلاب.

الصيد الجائر:

وصرحت م. رضوى سامى بأن العالم يهتم بإنقاذ السلاحف لما لها من دور هام وفعال في التوازن البيئي حيث تعاني السلاحف اليوم من الصيد الجائر وتدمير اماكن تكاثرها على اليابسة بسبب انشطة الإنسان وتلوث البحار بالبلاستيك .

وتقدمت شاهين بالشكر للواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ولقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة ولجامعة العريش ، ولكل المهتمين بالمجال البيئي على استجابتهم السريعة ودورهم الفعال فى حماية الكائنات البحرية للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك وفاءً بالإلتزامات والإتفاقيات الدولية.

ونوهت بضرورة توعية المواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية والإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وصرح ا.د محمد نجاتى بأهمية الحفاظ على السلاحف البحرية والحد من استخدام البلاستيك وخاصة الاكياس البلاستيكية لخطورتها و لما تسببه من نفوق السلاحف عندما تتغذي عليه مما يزيد من اعداد القناديل البحرية.

وأضاف ا.د هاني العلاقمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان من الأسباب الرئيسية التي تهدد بانقراض السلاحف البحرية الصيد الجائر ، وفقدان اماكن التعشيش بسبب تطور الشواطئ، ووجود مصادر ضوء اصطناعية الذي يمكن أن يغير سلوك وضع الامهات للبيض ، والإفراط في حصاد البيض.

وأشاد الدكتور صلاح صقر بهذه المبادرة ودعا جميع الأهالي بالمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تساعد على إعادة التوازن البيئي لطبيعته.

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