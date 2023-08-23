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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة العريش

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش

شهد  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و د. حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بالجامعة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقع البروتوكول د. حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ممثلا عن التعليم العالي، و مهندس رافت هندي ممثلا عن وزارة الاتصالات.

وحضر التوقيع، د. هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، و د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية
 

من جانبه أعرب د. حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش عن سعادته باستضافة مركز كريتيفا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مساحة ٢٠٠٠ متر لإنشاء مقر دائم للمركز داخل جامعة العريش، 

ولفت إلى انه سبق توقيع بروتوكول بين الجامعة ووزارة للاتصالات ممثلة في هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، لتقديم تدريب متميز وعالي الجودة في اللغات وتكنولوجيا المعلومات لأبناء سيناء من طلاب وخريجي الجامعة والجامعات المختلفة.

واشاد بنتائج هذا التعاون في دعم الجامعة في تطبيق التحول لجامعة ذكية، وتنفيذ التنمية الشاملة في شمال سيناء، وتوطين التكنولوجيا بها ودعم أبناء سيناء في مجالات التكنولوجيا والمعلومات والرقمنة.

من جانبه، أشاد وزير التعليم بالبروتوكول الذى يتيح الفرصة لتوفير التدريب العملي لطلاب شمال سيناء لاكتساب الخبرات والمهارات التكنولوجية، ودعم الإبداع وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات، وتوفير الخدمات الرقمية التي تحتاجها المحافظة، وما له من انعكاسات على خدمة أهالي سيناء، مؤكدا على استكمال خطة إنشاء مراكز كريتيفا بجميع المحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية تنفيذا لرؤية  الدولة للتنمية المستدامة.

ولفت الوزير إلى أن تجربة مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات تعد من التجارب الناجحة والبناءة، التي كان لها تأثير واضح وملموس في رفع القدرات الرقمية لطلاب الجامعات، وتقديم استشارات مهنية وتقنية للطلاب والخريجين.

 

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