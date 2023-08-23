دورة لتعلم أساسيات الخياطة لأصحاب الهمم بشمال سيناء

تنظم جمعية رعاية الفئات الخاصة بشمال سيناء، دورة تدريبية لتعلم أساسيات الخياطة لأصحاب الهمم أول سبتمبر المقبل 2023م.

وذلك تحت رعاية علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وملتقى قادرون باختلاف.

15متدربا:

وأفاد د. حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي – رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء) ، إن عدد المتدربين بالدورة 15 متدربًا من إعاقات مختلفة ما بين إعاقة حركية وإعاقة سمعية ، و أن مدة الدورة ثلاثة أشهر مقسمة إلى 36 محاضرة بواقع ثلاث محاضرات في الأسبوع .

ومن جانبه.. أكد على غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء على أنه بنهاية الدورة سيتم عقد امتحان للمتدربين ومنح الناجحين منهم شهادة معتمدة باجتياز الدورة.

كما أشاد غيط بدور جمعية رعاية الفئات الخاصة في المجتمع السيناوي ، وأن خدمات وأنشطة الجمعية الملموسة في مجالات رعاية المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح محمد حمدي عضو مجلس إدارة ملتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء ومسئول ملف الدورات بالملتقى أن هذه الدورة خطوة نحو المزيد من الدورات التي من شأنها اكساب أصحاب الهمم حرف يدوية تعينهم على أعباء الحياة وتشعرهم بدورهم الفعال في المجتمع.



