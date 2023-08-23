عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة لتعلم أساسيات الخياطة لأصحاب الهمم بشمال سيناء

الدكتور حاتم سلامة
الدكتور حاتم سلامة من اصحاب الهمم بسيناء

تنظم جمعية رعاية الفئات الخاصة بشمال سيناء، دورة تدريبية  لتعلم أساسيات الخياطة لأصحاب الهمم أول سبتمبر المقبل 2023م.

وذلك تحت رعاية علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وملتقى قادرون باختلاف.

 

15متدربا:

 

وأفاد د. حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي – رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء)  ، إن عدد المتدربين بالدورة 15 متدربًا من إعاقات مختلفة ما بين إعاقة حركية وإعاقة سمعية ، و أن مدة الدورة ثلاثة أشهر مقسمة إلى 36 محاضرة بواقع ثلاث محاضرات في الأسبوع .

 

ومن جانبه.. أكد  على غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء على أنه بنهاية الدورة سيتم عقد امتحان للمتدربين ومنح الناجحين منهم شهادة معتمدة باجتياز الدورة.

 كما أشاد غيط بدور جمعية رعاية الفئات الخاصة في المجتمع السيناوي ، وأن  خدمات وأنشطة الجمعية الملموسة في مجالات رعاية المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح محمد حمدي عضو مجلس إدارة ملتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء ومسئول ملف الدورات بالملتقى أن هذه الدورة خطوة نحو المزيد من الدورات التي من شأنها اكساب أصحاب الهمم حرف يدوية تعينهم على أعباء الحياة وتشعرهم بدورهم الفعال في المجتمع.


 

txt

استمرار مبادرة "أنت الأغلي" بمدارس شمال سيناء

سيناء ذوى الهمم دورة أساسيات الخياطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

صعود كبير في أسعار النفط وسط حالة من المخاوف والترقب

سر بكاء هيا الشعيبي لحظة إعلان حملها الخامس

3 شروط.. جلسة حاسمة بين بيريرا رئيس لجنة الحكام واتحاد الكرة

الإسكان: الإعداد لطرح 2530 قطعة أرض مميزة بـ14 مدينة جديدة للمصريين بالخارج

إجراءات مرتقبة لـ إزالة مخالفات البناء بمشروع القانون الجديد| تفاصيل

قبل انطلاقها غدا .. قواعد يجب الاطلاع عليها بمرحلة تقليل الاغتراب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ